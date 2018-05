«Giuseppe ora è distrutto ha ricordi molto confusi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DELITTO PORTO SANT'ELPIDIO «Giuseppe è distrutto, frastornato, non si capacita del gesto che ha commesso. Ha ricordi confusi di quei momenti». Così l'avvocato Carlo Brugnoli, legale di Giuseppe Valentini, l'autore dell'omicidio nei confronti dell'ex moglie nel primo pomeriggio di lunedì. Questa mattina al tribunale di Fermo si terrà l'udienza di convalida dell'arresto. La decisione è in mano al gip Marcello Caporale. «Aspettiamo le parole dell'avvocato Parliamo di una situazione al limite, per le condizioni fisiche e psicologiche,...