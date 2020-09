Gismondi accusa: «Troppi ritardi»

LA POLEMICA

MONTEGRANARO «Sono preoccupato per come si stanno organizzando le scuole della provincia e, in particolare, quelle del capoluogo in vista dell'imminente riapertura». La riflessione è del consigliere provinciale Gastone Gismondi che esterna i dubbi sulla logistica relativa all'anno scolastico. «Sappiamo che gli spazi sono limitati spiega l'ex sindaco di Montegranaro , a volte le aule sono anguste e, in alcuni casi, le aree scolastiche ridotte per motivi diversi rispetto all'attività didattica ordinaria. È il caso del liceo scientifico Calzecchi Onesti di Fermo, sulla cui struttura insiste da tempo un cantiere». «Problemi antichi prosegue che non avremmo dovuto gestire se la Provincia di Fermo avesse avuto la lungimiranza e la diligenza di intervenire sulle scuole di sua pertinenza in tempi normali. Così non è stato e ora aggiungiamo emergenze alle emergenze». Gismondi vuole vederci chiaro. Per questo presenterà un'interrogazione in Consiglio. «Come intende ora, la Provincia di Fermo, limitare i rischi e attenersi alle disposizioni anti-Covid?, si chiede.

p. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

