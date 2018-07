Giro di vite sugli abusivi «Bloccarli alla partenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FENOMENOFERMO Sole, caldo e spiagge piene: sul litorale fermano è scoppiata lestate. Tra i bagnanti sdraiati pancia all'aria, decine di ambulanti vendono di tutto. Vestiti, scarpe, costumi, collanine, occhiali da sole e chi più ne ha più ne metta. In un batter d'occhio la spiaggia si trasforma in un mercato in riva al mare. Quella che ormai è una scena usuale potrebbe però avere le ore contate. In questi giorni, nelle Prefetture di tutta Italia, è infatti in arrivo una circolare del Ministero dell'Interno che promette una stretta...