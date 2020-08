Giandomenico «In duemila alla festa della Lega»

IL CARROCCIO

PORTO SANT'ELPIDIO A Porto Sant'Elpidio il leader della Lega ha fatto il solito bagno di folla ma prima è passato al camping Le Mimose, a rapporto con i turisti, i balneari e gli imprenditori, tra cui Danilo Zampaloni, Cleto Sagripanti e la titolare del villaggio Debora Dionigi. La coordinatrice comunale della Lega Gioia Giandomenico dice che c'erano 2mila iscritti il venerdì, numeri da raddoppiare perché quasi tutti erano in compagnia o in gruppi di tre. La festa del Carroccio lì dove fino a 5 anni fa la Lega non c'era, fa effetto. Alle Mimose Salvini ha parlato del problema erosione, della spiaggia in pessime condizioni e del futuro di una località a vocazione turistica. Ha promesso che tornerà prima delle elezioni. Poco più a nord le donne aspettavano impazienti l'ex ministro dell'interno oggi senatore «ma perché non la smette questo qui?» borbottava una signora che non voleva sentire Giampietro Melchiorri, vicepresidente di Confindustria Centro Adriatico, voleva Salvini, mentre il responsabile economico della Lega, il senatore Alberto Bagnai, si confrontava con Camera di Commercio, Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura sul tema: imprese marchigiane al collasso e Melchiorri diceva «gli imprenditori sono arrabbiati, sono alla frutta e forse hanno già sparecchiato».

so. am.

