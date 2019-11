Giacinti: «Terza corsia, rilanciamo il progetto»

L'INTERVISTA

FERMO I sindaci, a far riaprire i viadotti sequestrati, ci hanno provato. La Prefettura ha assicurato che qualcosa farà. E la Regione?

Consigliere Francesco Giacinti, sonnecchiate mentre in strada è un delirio?

«Assolutamente no. La Regione si è fatta parte dirigente nei confronti del Ministero per ovviare a un problema che, però, deve fare i conti con un'iniziativa giudiziaria».

C'è solo da aspettare, insomma?

«Si possono fare pressioni di natura politica, ma i motivi ispiratori del sequestro sono di sicurezza. Possiamo chiedere, quello sì, e l'abbiamo già fatto, di fare il prima possibile. Tutto questo, però, mi induce una riflessione».

Quale?

«Che quando ci sono le opportunità, vanno sfruttate appieno. E la terza corsia fino a Pedaso, a suo tempo, lo era. E lo è ancora. Alla fine, il tempo è galantuomo e ripresenta problematiche che in parte, con la terza corsia, si sarebbero potute evitare. Senza contare che, con le opere compensative, avremmo avuto un bel tratto di Mare-Monti».

A proposito di Mare-Monti, per i detrattori, i dieci milioni finanziati sono briciole.

«Certo che non bastano, ma sono un segnale di vicinanza a un territorio che vive un momento storico e socioeconomico difficile».

È vero che li userete per il tratto montano?

«Probabilmente sì, ma non possiamo pensare di fare un'autostrada in mezzo ai Sibillini, perché sarebbe uno scempio. Bisognerà che le strade siano più sicure. Migliorarle e raddrizzare qualche curva, ma la peculiarità di quel territorio deve restare quella. Poi, non è escluso che ci si possa rimettere mano in futuro».

Ma gli imprenditori vogliono certezze adesso. Lamentano un aeroporto inesistente e strade disastrate.

«L'opera di salvataggio dell'aeroporto è forse una delle azioni migliori che ha fatto questo governo regionale. Oggi abbiamo la possibilità, con un partner privato di rimettere l'aeroporto al centro. Si parla di nuovi voli: saranno un supporto in chiave commerciale, manifatturiera e turistica».

Le strade, però

«Scontiamo un gap storico. Non possiamo pensare di fare miracoli, ma l'area di crisi complessa può venirci incontro. È un progetto a completamento e supporto anche delle infrastrutture».

