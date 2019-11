Gatti alla presidenza di Villaggi Marche «Solo uniti si vince»

LA NOMINA

FERMO Sarà Daniele Gatti il nuovo presidente di Villaggi Marche l'organismo nato lo scorso anno in seno a Confcommercio Marche Centrali al quale aderiscono la quasi totalità dei campeggi e dei villaggi turistici prevalentemente della provincia di Fermo e del centro sud delle Marche. Villaggi Marche dunque riveste una grande importanza nell'ambito turistico anche perché gli aderenti dispongono di circa 10mila posti letto e realizzano annualmente circa un milione di presenze turistiche. L'organismo è stato costituito nel 2018 ed è stato guidato sin dall'inizio da Toni Montevidoni che viene ora sostituito da Daniele Gatti dell'Holiday di Porto Sant'Elpidio, una delle strutture di ricezione turistica più importanti delle Marche: «A Toni - commenta - va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e per aver assolto al meglio il ruolo istituzionale intrapreso con la costituzione di Villaggi Marche. Toni ha svolto un ottimo lavoro di sintesi e di raccordo tra gli associati». Gatti poi guarda avanti ricordando come Villaggi Marche «non è fatta di ruoli e quindi di cariche ma da un gruppo di persone e di imprenditori che vogliono crescere e puntare al futuro per migliorare il settore in un'ottica di sviluppo e di sinergia territoriale». Daniele Gatti sarà supportato nel suo lavoro in seno a Villaggi Marche da Demetrio Rubicini che sarà il vicepresidente e da Debora Dionigi e Patrizia Catalini con funzioni di segreteria dell'associazione. Pieno supporto a Villaggi Marche dal direttore generale della Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco e dal presidente della Confcommercio Marche Centrali Giacomo Bramucci che hanno ribadito la vicinanza totale dell'organizzazione sottolineando inoltre l'importanza di Villaggi Marche per il suo ruolo di rappresentanza di un segmento così importante dell'incoming turistico. «Villaggi Marche - si legge in una nota - dunque continuerà ad operare per contribuire a sviluppare l'offerta turistica del Fermano nella speranza di poter condividere con enti e organismi territoriali percorsi collaborativi volti a far crescere la destinazione turistica del fermano. Villaggi Marche continuerà inoltre a sviluppare le linee di indirizzo sviluppando ancora il rapporto di collaborazione con la Regione Marche e puntando ad un rapido adeguamento delle strutture di accoglienza open air rispetto alle mutevoli esigenze del mercato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA