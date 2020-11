Furti in casa, giro di vite contro i ladri Un decalogo per bloccare le intrusioni

LA SICUREZZA

FERMO Furti in casa cosa fare? Cresce la preoccupazione soprattutto a Monte Urano dove nei giorni scorsi ci sono stati alcuni raid dei ladri nelle case. Segnalati anche vicino ai locali pubblici, e pure con residenti presenti negli appartamenti. La discussione è alta anche sui social, dove i residenti chiedono ancor più sicurezza: segnalato un furto in un'abitazione la cui occupante è rimasta fuori casa solo per tre quarti d'ora.

La strategia

Con quest'ondata di furti la gente chiede sorveglianza, e sarebbero probabilmente d'aiuto le telecamere. Dovrebbero essere installate nel 2021; al momento, quelle presenti, sono in grado di raccogliere le targhe dei veicoli che entrano ed escono dal paese. Già una buona cosa, questa, visto che la gente riferisce di auto sospette. E poi i sistemi di videosorveglianza, danno una certa sicurezza, almeno nella percezione: sapere che le immagini possono far risalire agli autori, o quantomeno aiutare ad identificarli, contribuisce ad essere un po' più tranquilli.

La scelta

Controlli del vicinato? Da più parti si richiede. In alcuni Comuni italiani già è stato istituito, e i residenti di una certa zona dovrebbero collaborare semplicemente segnalando situazioni anomale o sospette. E qui, quelle anti-Covid che hanno tenuto banco nelle scorse settimane, non c'entrano. Ma come prevenire i furti in casa? Lo scorso anno c'è stata una campagna comunicativa, in provincia, con la collaborazione tra i Comuni e i carabinieri, sul cui sito c'è un vademecum con tutte le indicazioni per prevenire e ridurre al minimo il rischio di subire furti e rendere la propria abitazione più tranquilla. Anche su questo documento riveste un ruolo fondamentale la reciproca collaborazione tra i vicini di casa.

Gli stratagemmi

Dalla chiusura del portone di accesso al palazzo alla non apertura se non si è sicuri di chi abbia suonato, dagli antifurti alla cassaforte o altri luoghi sicuri per documenti o oggetti di valore: i primi posti dove vanno a cercare i ladri sono cassettoni ed armadi. Le stanze delle case visitate, infatti, sono (quasi) sempre a soqquadro. Sono solo alcune delle raccomandazioni dell'Arma.

Chiara Morini

