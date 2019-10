«Fuori la Steat da via D'Acquisto inquina troppo»

IL CONFRONTO

FERMO «La Steat non può tenere prigioniero il centro di Fermo facendone il suo garage». Rompe il silenzio sul caso Santa Lucia, Alessandro Bargoni. Lo fa nel giorno in cui la commissione comunale si riunirà per decidere la linea con cui, lunedì prossimo, si presenterà all'assemblea straordinaria della società del trasporto pubblico locale. Fuori il deposito della Steat da via Salvo D'Acquisto dice il capogruppo di Fermo Forte «perché crea inquinamento acustico e intralcio alla viabilità in una zona nevralgica della città e di sviluppo scolastico, che merita ben altra destinazione». Era stato proprio Bargoni, un mese fa, a proporre di modificare la mozione, votata all'unanimità dal Consiglio comunale, che impegnava l'amministrazione a comprare circa un terzo dell'area, nel caso in cui fosse stata acquistata dalla Steat. Tra 250 e 300mila euro da mettere sul tavolo, cifra assai lontana da quei 900mila che servirebbero alla società per strappare l'ex stazione a Cardinali. L'unico modo che la Steat ha per soffiare i 10mila metri quadrati all'imprenditore fermano è essere ricapitalizzata. Manovra sulla quale Bargoni mette paletti precisi: «Prima di appoggiare esborsi notevoli fa sapere , il Comune deve porre come condizione assoluta che il deposito della Steat vada via. Questo vuole la cittadinanza, che quell'area nobile che serve per lo sviluppo della città non sia più inquinata da rumore, smog e traffico di in garage all'aperto. È antistorico bloccare lo sviluppo della città per farci parcheggiare dei pullman». Per il consigliere di minoranza, il trasloco dovrebbe riguardare solo il deposito. Non gli uffici della società che è «più che normale che siano all'interno di una città». Se a sgomberare il deposito sarà la Steat o Cardinali, per Bargoni, non fa differenza. Quello che conta è il risultato. Le prossime saranno, dunque, ore decisive per il futuro dell'ex stazione. E, a seconda di come andranno le cose, anche per il destino di quello spicchio di città.

