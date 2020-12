«Fuochi d'artificio anni 60 per dimenticare il 2020»

L'ATTESA

ASCOLI Anche in tempo di pandemia i fuochi d'artificio continuano ad essere richiesti. Sarà un ultimo dell'anno caratterizzato da numerosi misure restrittive quello del 2020, ma le famiglie non rinunciano a festeggiare con stelline scintillanti, bottigliette lancia stelle filanti e fontane basse. Diversi i cittadini che in questi ultimi giorni di zona arancione, prima del lockdown che tornerà in vigore da domani fino al 3 gennaio, si stanno recando nei punti vendita per acquistare articoli pirotecnici e festeggiare così l'ultimo dell'anno come afferma Vinicio Alessi a capo dell'omonima azienda leader nel settore da tre generazioni.

Il lockdown

«Sono undici i punti vendita che abbiamo dislocati lungo il territorio regionale, che va da Senigallia fino ad Appignano, dove in questi giorni stiamo registrando una buona affluenza, determinate sarà anche la giornata di domani. La nostra è una realtà che in base al codice Ateco può restare aperta tutti i giorni, ma il problema è che non sempre le persone possono andare in giro per fare acquisti e questo ci limita molto. Ci tengo a ricordare che i nostri prodotti sono tutti riconosciuti a livello europeo e dunque non c'è bisogno di una particolare autorizzazione per il loro uso in maniera privata». Alessi è un'azienda artigiana di spettacoli, specializzata nella produzione di articoli pirotecnici, nata alla fine del 1800 e che poi nella seconda metà degli anni Novanta si è sviluppata anche nel comparto della commercializzazione. Ed è proprio quello della commercializzazione il settore che in questo momento, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, sta risentendo in maniera meno significativa della crisi, anche se comunque segna un calo di incassi del 60% rispetto allo scorso anno. Fatturato che è stato dell'1& per il settore dedicato agli spettacoli. «Con la Alessi srl il crollo c'è stato, ma comunque siamo riusciti a vendere i nostri prodotti spiega Vinicio Alessi - soprattutto sul mercato italiano. Mentre per quanto riguarda la nostra attività di spettacoli, e dunque la Alessi Events qui il crollo è stato del del 99% rispetto al 2019». Le misure restrittive legate al contenimento della pandemia, infatti, hanno determinato l'annullamento di tutti gli eventi.

Gli articoli

«Per quanto riguarda la commercializzazione prosegue - abbiamo fatturato il 40% di quello registrato lo scorso anno, in particolare quello che ci sta penalizzando è l'alternanza di zone rosse e arancioni, le persone hanno difficoltà anche nel decidere e capire quando poter fare gli acquisti». Tra gli articoli pirotecnici più gettonati ci sono quelli denominati Anni 60 e Rock and roll. «Sono fuochi d'artificio con effetti diversi per uno spettacolo completo, da fare all'aperto, con 350 fuochi a forma di salici, multicolore, argento e oro che escono fuori una alla volta. Mentre per chi domani sera resterà a casa, senza uscire nemmeno per i fuochi, gli articoli richiesti, che garantiscono una massima sicurezza, sono le stelline scintillanti e le bottigliette lancia stelle filanti».

Luigina Pezzoli

