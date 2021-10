Fulvia racconta una generazione sospesa durante il lockdown

Fulvia Cipollari, finalista al Premio Riccione Teatro. Il concorso, rivolto agli under 30, ha visto la partecipazione della fermana Fulvia Cipollari. Quello della Cipollari è fra i cinque lavori scelti dalla giuria (gli attori Isabella Ragonesi e Stefano Accorsi fra gli altri). Il testo parla della sospensione di una generazione durante il lockdown. F ulvia, 28 anni, dopo aver terminato il suo percorso di studi e la laurea in Filologia all'Università di Perugia, era appena tornata a casa, quando è esplosa la pandemia. Come impiegare tanto tempo chiusi in casa? Lei che ama scrivere per il teatro, ha studiato drammaturgia per due anni a Roma, all'Accademia Nazionale di Arte Silvio D'Amico, l'ha impiegato realizzando questo testo di 48 pagine dal titolo L'esperimento di Young.

«Nel suo lavoro c'è il racconto di una storia d'amore, usata come pretesto per raccontare altro e parlare di una generazione che non riesce a trovare la sua indipendenza, quindi la libertà. Quindi la felicità» con queste parole Lucia Calamaro, ha commentato il lavoro della Cipollari che parte da una riflessione suggerita dalla condizione di lockdown, in quel nulla di incontri, divieti e limiti, è comunque accaduto un qualcosa che non si potrà mai negare e che chi fa arte, ha il dovere di raccontare il paese. «Per me la pandemia -ha spiegato l'autrice, Cipollari, che ha elaborato il lavoro in quattro mesi trascorsi a Fermo- è stato un evento storico forte che ha creato un prima e un dopo». In questo lasso di tempo, sono mutati i rapporto con gli schermi di telefoni e simili, prima ignorati e dopo divenuti mezzi di comunicazione fondamentali per vincere la solitudine durante la pandemia. Nel racconto, attraverso continui flash back, i protagonisti tornano a quando ci si poteva sfiorare e comunicare, attraverso gesti e le parole. Cipollari ricorre al continuo confronto fra la storia mondiale e la storia del singolo, come la storia d'amore fra i due protagonisti che sta finendo proprio a causa di eventi più grandi.

