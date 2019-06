Frenata per Palazzo dei Priori l'apertura ora rischia di slittare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CULTURA FERMO Riapertura a rischio per il Palazzo dei Priori. Lo storico edificio di piazza sarebbe dovuto tornare visitabile per l'estate, al termine dei lavori di consolidamento. La scoperta, un paio di settimane fa, di alcuni antichi affreschi riemersi sotto uno strato di mattoni nella Sala dei Ritratti, potrebbe però rimettere in discussione i tempi. Oggi il Comune incontrerà la Soprintendenza per capire il da farsi. Come da prassi, l'ente che tutela i beni culturali è stato infatti avvisato del ritrovamento. Il rischio, ora, è che...