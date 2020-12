Frena la corsa all'ultimo regalo

IL COMMERCIO

FERMO Ultima domenica di shopping del 2020. E anche ultima domenica di shopping prima delle feste. Chiusi i negozi nei centri commerciali, ormai da settimane, ovvero da quando è stata creata la zona gialla (e poi anche quella arancione), lo shopping s'è riversato sui negozi di città. Lo shopping era partito bene nel ponte dell'Immacolata prima e nell'ultimo weekend poi. Anche ieri è andata bene, ma nel complesso, il bilancio finale non sarà positivo. Anche perché una contrazione degli acquisti s'è verificata pure nel settore food, che di solito, in questo periodo, complici anche i regali, andava bene.

L'analisi

Invece, rileva Milena Sanna, direttrice della Coldiretti Ascoli-Fermo, «una contrazione negli acquisti ci sarà anche nel nostro settore. Le vie non possono essere affollate, ma c'è pure un certo timore per gli acquisti». Un calo, una paura dovuta, secondo la Sanna a due fattori. «È giusto che non ci sia socialità, per le ragioni sanitarie dice ma ci sono ripercussioni sugli acquisti. E poi, fatto non da trascurare, è quello delle risorse: o non ce n'è disponibilità, per via della crisi aggravata dalla pandemia, o se si hanno c'è chi non spende per paura». Contrazione per timore del futuro, e per il settore della Coldiretti potrebbe andare peggio ora che ci sono le chiusure programmate, soprattutto di bar e ristoranti. Come noto il Governo ha stabilito che la zona gialla andrà avanti fino a dopodomani, mercoledì 23, ma dopo la rossa della vigilia e dei sabati e domeniche, sarà arancione. Ovvero bar e ristoranti chiusi, se non per delivery o asporto. Il che significa, dice la Sanna, «ancora calo dei consumi. I clienti hanno scoperto il vantaggio di acquistare il prodotto a Km 0, questo i cittadini lo stanno imparando, però la viticoltura e l'olicoltura, soprattutto, lavorano con il settore Ho.re.ca». E il calo dei consumi è ben evidente, se bar e ristoranti restano chiusi. Quanto ai prodotti alimentari, la Coldiretti la scorsa settimana ha lanciato anche a Fermo l'iniziativa della spesa sospesa. «La solidarietà degli agricoltori non si ferma e anzi si allarga con tre appuntamenti settimanali (martedì, giovedì e sabato) in concomitanza con l'apertura del mercato di Campagna Amica, in piazza Dante» ha fatto sapere la Coldiretti. Giovedì e sabato scorsi, i ragazzi di Coldiretti Giovani Impresa Ascoli Fermo hanno già raccolto alcune le donazioni dei cittadini. Un'iniziativa già avviata durante il lockdown e tornata con l'avvicinarsi del Natale e per contrastare l'emergenza economica che segue alle restrizioni anti Covid. L'alimentare resterà comunque aperto, anche in zona rossa.

La giornata

Per le altre tipologie di merce, invece, nella giornata di ieri, gente in giro ce n'è stata. «Ne approfittiamo oggi (ieri per chi legge) per fare gli ultimi acquisti prima che poi non si può più uscire» il commento di alcuni clienti in giro per lo shopping. A Porto San Giorgio, complice anche il mercato, erano molte le persone che giravano. Anche perché, nei supermercati e nei centri commerciali non si poteva comprare altro che non fosse food: come in alcuni ipermercati dove ogni cosa che non fossero prodotti per l'igiene della persone e della casa, o altro alimentare, non era in vendita.

Chiara Morini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA