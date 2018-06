Franchellucci si concede il bis è lui il sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Nazareno Franchellucci con il 52,20%, pari a 5.890 voti, è stato riconfermato sindaco di Porto Sant'Elpidio. La città ha scelto di dare continuità all'amministrazione di centrosinistra che ha strappato la vittoria grazie anche al risultato tondo del 42,32% ottenuto al primo turno dal sindaco uscente. La remuntada non c'è stata ma l'apparentamento centrodestra-civici ha fatto tremare i polsi al centrosinistra in più di una sezione. Alla fine però è stato Franchellucci a spuntarla, 500 i voti di scarto sul suo rivale, come del resto in...