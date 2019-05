Fra spiagge per cani e wi-fi lavori per l'estate che verrà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TURISMO FERMO Il maggio horribilis non dà tregua. Quest'anno, il mese dei fiori e delle passeggiate all'aria aperta, verrà ricordato soprattutto per la pioggia e i nuvoloni che, con cadenza certosina, hanno rovinato praticamente tutti i weekend. A guardarle in questi giorni, le spiagge fermane sembrano quelle di una stagione agli sgoccioli. Ombrelloni ancora riposti o al massimo ben legati. Lettini e sdraio ammucchiati. Le ruspe tornate sulla sabbia per rifare, praticamente da capo, il lavoro finito solo poche settimane fa.La situazioneLe...