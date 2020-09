Fortuna: «Tutti civici ma soltanto a parole»

LE ELEZIONI

FERMO «Da quello che si legge, in queste ore, ogni forza politica che concorre alla carica di sindaco per la città di Fermo fa la gara a chi ce l'ha più civica!». A rimarcarlo, con una vena di polemica, è Stefano Fortuna, candidato sindaco sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da L'Altra Fermo.

Nella sfida per la poltrona di primo cittadino se la dovrà vedere con il sindaco Paolo Calcinaro, Renzo Interlenghi del centrosinistra e Lorenzo Giacobbi della Lega. Secondo Fortuna lo stesso primo cittadino uscente, «che vuole il marchio di civicissimo», ha, però, nelle sue liste tanta di quella destra da far impallidire pure la Lega. Per la verità ha dentro un po' di tutto e di fuoriusciti da tutto, perché, fosse per lui, farebbe tutto lui: governo e opposizione. Altri hanno scoperto il civismo elettorale come cespugli attorno ad un partito, più che altro per spingere qualche candidato in bilico alle regionali (ma è in bilico perché, forse, non ha governato bene). La nostra è, invece, più semplicemente e più coerentemente, un'alleanza tra due movimenti di impegno civile (il Movimento 5 Stelle e L'Altra Fermo), che tali erano 5 anni fa e tali sono oggi; che hanno, tra loro, differenze esplicite su alcuni temi (prevalentemente nazionali), ma che hanno in comune i valori della democrazia e dei diritti dei cittadini (soprattutto dei più deboli), la priorità dei beni comuni rispetto agli interessi privati, la trasparenza e la partecipazione; e, soprattutto non improvvisando né il civismo, né le alleanze hanno in comune le posizioni e le battaglie sostenute per Fermo e per il Fermano in questi 5 anni. Siamo convinti che i fermani ci sosterranno, per continuare, insieme, queste battaglie e questi progetti concreti - chiosa Fortuna - per la città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA