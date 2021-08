Forever young The Spirituals in concerto a Rocca Tiepolo

PORTO SAN GIORGIO Serata musicale d'eccezione, lunedì 30 agosto (ore 21) nella suggestiva cornice della Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio con una band storica marchigiana: The Spirituals. Il concerto - significativamente intitolato Forever young - ripercorrerà la storia musicale del gruppo attraverso i diversi generi e le influenze che si sono via via fuse nel loro repertorio nel corso degli anni '60 e che ne caratterizzano lo stile del tutto originale. Agli inizi, eravamo in era pre-Beatles, il nostro repertorio era soprattutto strumentale e appunto di spirituals. Il rock era ancora quello di Elvis Presley mentre il repertorio italiano puntava su cantautori come Gaber e Paoli. Arrivati i Beatles, il focus si spostò sulla new wave britannica (Beatles, Rolling Stones e Kinks in particolare) da cui attingemmo a piene mani in termini di repertorio e di stile. Negli anni successivi ('65-'67) ampliammo il nostro raggio musicale al folk-rock Usa, in particolare Byrds e Mamas & Papas, senza disdegnare il meglio di quanto allora veniva proposto da gruppi italiani o naturalizzati tali come Rokes, Equipe 84 e Dik Dik. Nello stesso tempo sviluppavamo il nostro repertorio di spirituals in chiave rock, culminati con La Grande Nave e soprattutto con La Fonte della Verità, con le quali andammo poi in finale all'Euro Davoli. Oggi il nostro sound si è arricchito con la riscoperta di sonorità e strumenti acustici, anche grazie all'influenza che la partecipazione a sessioni acustiche nei locali d'Irlanda prossima tappa dei nostri concerti itineranti - ha avuto sul nostro gruppo». L'ingresso è gratuito.

