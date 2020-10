Fondi finiti per le fiere Fenni: «Aiuti al distretto»

7Sono terminati i fondi Simest per l'internazionalizzazione (altra brutta notizia), ma non è finita l'intraprendenza dei calzaturieri fermani che hanno sfidato tutto e tutti presentando le loro collezioni ad un'edizione quantomai insolita di Obuv Mosca. Da martedì 20 a venerdì 23 una ventina di aziende marchigiane è riuscita ad esporre i prodotti alla fiera russa. Gli imprenditori sono rimasti in azienda, le scarpe sono volate a Mosca per poi essere prese in cura da agenti locali e/o persone di fiducia delle imprese. «Il risultato, nonostante le basse aspettative, è stato incoraggiante» commenta Valentino Fenni, presidente della sezione calzaturiera di Confindustria Centro Adriatico. «Ci sono stati diversi ordini. I russi hanno voglia di scarpe italiane. Gli imprenditori sono tornati con una consapevolezza: la crisi c'è, ma un prodotto ben fatto ha comunque il suo appeal sul mercato». Nessuna illusione e un mercato ormai da anni profondamente cambiato rispetto a quello che aveva ricoperto d'oro la scarpa marchigiana. Un mercato penalizzato, oggi, anche dal cambio del rublo ma, fa notare Feni: «Chi ci ha creduto, chi non ha abbandonato negozianti e distributori, viene premiato. È un segnale di speranza, senza enfasi. Ma in un clima di pandemia mondiale in cui gli imprenditori si sentono abbandonati dalle istituzioni, è una boccata di ossigeno». L'abbandono citato da Fenni è anche quello di Simest (società controllata da Sace) che qualche giorno fa ha comunicato lo stop temporaneo alla ricezione delle richieste di finanziamento all'internazionalizzazione per il 2020 perché ha terminato i fondi a disposizione. E chi mercoledì 28 e giovedì 29 andrà all'Hotel Hyatt Regency di Kiev ad esporre la propria collezione potrà contare solo sulle proprie forze.

