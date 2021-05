Focus sull'alta velocità e il Corridoio adriatico

LE INFRASTRUTTURE

FERMO Il Corridoio Adriatico: la Rete TN-T, l'Alta velocità e l'arretramento. È questo il titolo del convegno on line di giovedì alle 17,30. Promosso dalla Fondazione San Giacomo della Marca, vedrà come relatori i governatori Acquaroli (Marche), Marsilio (Abruzzo), Toma (Molise), Emiliano (Puglia) Jensen, coordinatore Commissione Europea Corridoio Baltico Adriatico, Secchi, Coordinatore Commissione Europea Corridoio Atlantico, e D'Agostino, Amministratore unico Ram SpA Ministero Infrastrutture. Condurrà l'incontro Massimo Valentini, Presidente della Fondazione San Giacomo della Marca. Invitata Anna Masutti, Presidente della Rete Ferroviaria Italiana.

«La realizzazione del Corridoio Adriatico da Bologna a Bari dichiarano i promotori che hanno lanciato un manifesto per la costituzione di un Comitato ad hoc - è oggi fondamentale per lo sviluppo delle regioni adriatiche. La connessione con i mercati del nord Italia e nord Europa è strategico, sia per migliorare sensibilmente gli indici di produttività e di penetrazione commerciale delle nostre imprese, sia per investire decisamente sullo sviluppo dell'industria turistica, nonché per salvaguardare gli equilibri ambientali delle nostre Regioni. La realizzazione del Corridoio Adriatico potrebbe favorire infatti la realizzazione dell'alta velocità da Bologna a Bari, l'arretramento della ferrovia nel tratto da Pesaro a Termoli che attualmente passa a ridosso del mare creando gravi problemi ambientali, la realizzazione nel vecchio tracciato ferroviario di una metropolitana di superficie a servizio regionale e di una pista ciclo pedonale fondamentale per lo sviluppo turistico delle Regione adriatiche». Il convegno verrà trasmesso sul canale youtube della Fondazione San Giacomo della Marca.

