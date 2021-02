Fino a qualche mese fa erano angeli. Le foto dei loro volti segnati dalle mascherine campeggiavano dappertutto. Davanti agli ospedali comparivano striscioni e cartelli di ringraziamento. Bar e pizzerie facevano a gara per offrire colazioni e spuntini. Poi il tempo è passato e il Covid è rimasto. Mascherine, gel e distanze sono diventati parte delle nostre vite, trasformando l'eccezionale, quasi, in normale. E loro, i camici bianchi, dal palcoscenico, sono finiti dietro le quinte della pandemia.

«Da una prima fase di grande attenzione, si è passati a una rassegnazione e, a volte, a una conflittualità, per cui il personale sanitario sta raggiungendo il massimo dello stress fisico e psicologico», spiega la presidente dell'Ordine dei medici di Fermo, Anna Maria Calcagni, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, che cade oggi. Una ricorrenza senza cerimonie (si terranno solo a Roma e a Codogno). «Mai come in questo periodo di pandemia prosegue Calcagni è importante riflettere ed essere vicini a queste persone che sono state quella parte di umanità esposta a costante pericolo per la propria vita e per quella delle proprie famiglie». I ricordi dei guariti raccontano di un legame strettissimo tra malati e sanitari. Con gli sguardi dietro le mascherine come unico strumento per comunicare, rincuorare e confortare chi non ce l'avrebbe fatta. «Un ruolo chiosa Calcagni al quale non erano stati preparati pienamente nel loro percorso formativo, per svolgere il quale hanno fatto appello a quella umanità sommersa dall'aridità imperante».

