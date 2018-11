Feste, viale Trento snobbato «Si pensa soltanto al centro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO FERMO Anche se il clima di questi giorni ha ben poco di invernale, domenica in città sarà quasi Natale. La pista di ghiaccio farà la sua comparsa in piazza del Popolo dopo il 17. E i commercianti sanno già quello che verrà organizzato in questi due mesi di festa. Quelli del centro. Perché gli altri, il Comune non l'hanno ancora sentito. In viale Trento, questo silenzio, non l'hanno preso bene. E il timore che anche quest'anno una delle principali vie di accesso alla città venga lasciata fuori dal Natale fermano torna a fare...