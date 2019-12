Feste, mercati e laboratori Si animano anche i borghi

GLI APPUNTAMENTI

FERMO Non solo piste e scivoli di ghiaccio, alberi meccanici e luci a iosa. Anche il Fermano dei piccoli borghi si prepara al Natale. Tante le iniziative. In ordine sparso, Falerone punta sui mercatini.

Le date

Oggi, il 15 e il 22 dicembre il centro storico ospiterà una trentina di espositori, tra hobbisti e produttori locali. In piazza ci saranno anche la casa di Babbo Natale, laboratori per bambini, stand gastronomici e pony per girare tra le vie del paese. Il pomeriggio del 26 si rinnova, invece, l'appuntamento con il presepe vivente nel parco archeologico di Piane. Ricco il cartellone di Grottazzolina per le feste di fine anno. Si partirà questo pomeriggio con l'accensione delle luminarie e il White Village, un grande igloo bianco con laboratori delle letterine, truccabimbi, sculture di palloncini, proiezione di clip e storie natalizie. Sarà anche inaugurata la mostra permanente di presepi artistici. Dal 13 al 15 protagonista la tensostruttura riscaldata in piazza Umberto I con tanti eventi a tema. Domenica 29 il villaggio di Natale si sposterà nella palestra comunale per la tombolata vivente. Il 6 gennaio in centro storico spazio a Happy fania, il villaggio della Befana con spazzacamino trampoliere, sculture di palloncini e carbone, tiro ai barattoli, zucchero filato, caramelle, show di clown, equilibristi e giochi con il fuoco. Risate assicurate, a Montegiorgio, con le Rcacciature. L'appuntamento natalizio con i giovani di Montejorgio Cacionà è al teatro Alaleona sabato 14 alle 21 e domenica 15 alle 16.30. Street food, musica, mercatini artigianali e laboratori, il programma di Belmonte Piceno per il prossimo fine settimana (sabato solo pomeriggio, domenica tutto il giorno). Elfi Christmas il nome della manifestazione che animerà il borgo di tanti folletti colorati. Sulla costa, a Pedaso, oggi pomeriggio, accompagnate dalle voci del coro dell'oratorio, si accenderanno le luci dell'albero di Natale di piazza Roma. Dove il 15, 22 e 29 dicembre e il 5 gennaio si terranno i mercatini natalizi. Il 23 il palazzetto dello sport ospiterà il Pedaso Christmas Basket, la festa di Natale del minibasket. Il 28 al cineteatro Valdaso toccherà al tradizionale concerto di Natale. Gran finale il 6 gennaio con il presepe vivente in piazza Roma.

I libri

A Ortezzano il Natale si aspetta in biblioteca, con un pomeriggio di letture animate (mercoledì 18 dalle 16.30) dedicate ai più piccoli. Ad Altidona, Babbo Natale arriverà il 19 dicembre (teatro comunale, ore 10.30). Anticipato da tanti laboratori a tema (12 e 19 dicembre nella Casetta sociale di Marina, 13 e 20 nella Casa degli artisti). Il 29 spazio alla musica con il concerto della Corale Serafini nella chiesa dei SS. Maria e Ciriaco. Il periodo di festa si chiuderà il 6 gennaio in centro con spettacoli e animazione per bambini.

