Ferragosto fra eventi e Green pass La riviera si attrezza per il pienone

FERMO Saranno i giorni più caldi dell'anno. In tutti i sensi. Oggi e domani, le temperature saliranno ancora. Lucifero non ha lesinato caldo e afa. E non è finita. Ma l'ondata bollente non scoraggia il Fermano. Che si organizza per Ferragosto. Fra pranzi, concerti e Green pass. Le forze dell'ordine promettono controlli eccezionali. Sotto la lente, assembramenti e certificato verde. Senza, la maggior parte degli eventi sono off limits.

Gli appuntamenti

A Fermo, oggi e domani, occhi puntati sulla Cavalcata dell'Assunta, di cui riferiamo in un altro articolo. A Pedaso, invece, l'appuntamento è con la 55esima edizione della sagra delle cozze. Niente prenotazioni, quest'anno, né menù fisso. Per gustare il famoso mollusco e i prelibati spaghetti alla marinara basterà presentarsi alle casse muniti di Green pass o tampone negativo. Ai tavoli allestiti all'ex Platano verde, lungo la strada e nel parcheggio dietro l'ufficio postale potranno sedersi massimo 1.200 persone per sera. La distribuzione comincia alle 19.30, ma è consigliato arrivare prima. Vigilia di Ferragosto nel segno della musica, poi, a Porto San Giorgio, con i Little Pieces of Marmelade. Il duo di Filottrano composto da Daniele Ciuffreda e Francesco Antinori, arrivato, l'anno scorso, secondo a X Factor, salirà sul palco di piazza Matteotti alle 21.30 (ingresso libero, con Green pass). Batteria, chitarra e ritmi forsennati, per una serata effervescente. Musica, ma di tutt'altro genere, a Grottazzolina che, stamattina, all'alba ha proposto il concerto dei fratelli Strappa. Andrea, pianista e compositore, e Paolo, violinista, nella cornice della rocca che fu di Azzo VII d'Este, hanno fatto iniziare al pubblico la giornata nel migliore dei modi. Ferragosto in compagnia a Falerone, dove i Folkappanka Bifolk Band animeranno la serata del 15. Che prevede un apericena, dalle 20, in piazza della Libertà. Superlavoro per i ristoranti, che fanno il pieno turisti. Dalla costa all'entroterra, fioccano le prenotazioni per assicurarsi un tavolo. Il Green pass obbligatorio al chiuso fa scattare la corsa a un posto all'aperto. E l'aria condizionata non sempre basta a convincere i muniti di certificato verde a sacrificarsi. I ristoratori si attrezzano come possono. Almeno, adesso, sanno che i documenti, ai clienti, non sono obbligati a chiederli. I menù non sono sempre proprio estivi, ma le tradizioni vanno rispettate. Anche se la colonnina di mercurio segna trentacinque gradi o più.

La riviera

Eventi pure negli chalet della costa. Si comincia di mattina e si arriva fino a sera. Preoccupa la notte di Ferragosto, la più lunga dell'anno. Si temono assembramenti e risse. Per adesso, ordinanze particolari i sindaci non ne hanno firmate. C'è il divieto, come sempre, di vendere alcolici ai minorenni. A Porto San Giorgio, anche quello di passarsi gli alcolici tra maggiorenni e minorenni. Il Comune guidato da Nicola Loira è anche l'unico ad aver vietato l'accesso alla spiaggia dalle 22 alle 4. Per controllare che l'ordinanza venga rispettata, ha ingaggiato quattro vigilanti, che diventeranno sei nei fine settimana.

Francesca Pasquali

