Fermoattivo celebra l'ottava edizione con un nuovo percorso nei tesori d'arte

L'INIZIATIVA

FERMO Arte e luoghi storici, musei aperti e mostre di pittori e fotografi, insieme al cammino tra i vicoli fermani e allo stupore di scoprire luoghi conosciuti o no: anche quest'anno Fermoattivo, che giunge all'ottava edizione, si svolgerà la sera, in piena estate. Da domani a domenica, dalle 18 alle 23, l'evento ideato e organizzato da Bibi Iacopini farà (ri)scoprire Fermo.

La tappa innovativa

Il centro storico per l'esattezza, dove, ci sarà un nuovo percorso, oltre a quello abitualmente effettuato, libero, che porta a fare tappe alla chiesa di San Francesco, alla chiesa del monastero di San Girolamo, che resterà aperta per l'occasione in tutte e tre le sere, fino ai giardini del palazzo arcivescovile. «La partenza del nuovo cammino è da palazzo dei Priori spiega Iacopini si percorre via del Comune, il vicolo che si trova accanto l'ex comando dei vigili urbani, si raggiunge il retro dello stesso palazzo dei Priori, dove c'è la vecchia sede dell'allora Sip, che abbiamo fatto ripulire. Tutto sarà illuminato, e si potranno ammirare i resti dell'antica cinta muraria». Pochi mattoni per la verità, ma anche queste «sono tracce dell'antichità e delle radici storiche di Fermo» prosegue Iacopini. Come del resto sono la vicina finestra con arcata e le altre piccole chicche che si potranno visitare. Scendendo dal lato della torre Matteucci, poi, si troverà la sorgente dell'Antico Teatro Romano. «Alcuni beni come il giardino pensile diocesano non sono sempre visitabili, e quindi occasioni come queste offrono la possibilità di fruirne e conoscerli» il commento di Alma Monelli, incaricata diocesana per i beni culturali. Lei, Iacopini, e l'assessore alla Cultura Micol Lanzidei ci tengono a ringraziare suor Veronica e suor Sara, per aver acconsentito all'apertura della chiesa del monastero di San Girolamo che, per chi non dovesse conoscerlo, si trova scendendo 50 metri più giù rispetto alle Cisterne Romane. Oltre ai percorsi liberi ci sono tre itinerari con la guida (per info e prenotazioni: 328 0278570) alla scoperta di Fermo storica. Domani il tema sarà Firmum picenum: la colonia fedele, sabato 21 Fermo e l'Adriatico: vestigia della potente marineria dello stato fermano, domenica 22 Fermo e il XV secolo: l'arte pittorica e monumentale del secolo del Palio. Ci sono poi eventi dedicati ai più piccoli, mostre ed esposizioni all'aperto di pittori e fotografi, visita alle chiese, e musica in piazzale Azzolino e piazza del Popolo, in collaborazione con il Conservatorio e la scuola Perpianosolo.

Il Papa tosto

Da segnalare, domani, alle 18 il minitour Sisto V il Papa tosto, iniziativa inserita nelle celebrazioni della regione Marche per i 500 anni della nascita del Papa Sisto V. «L'idea che anima questo evento sin dalla sua prima edizione il commento dell'assessore Lanzidei è quello di guidare sia i visitatori che i cittadini alla scoperta della città, coinvolgendo associazioni, artisti, e persone che collaborano alla riuscita. Il tutto in perfetta sicurezza, come richiesto al tempo del Covid».

Chiara Morini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA