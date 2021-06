FERMO «Voglio dargli il benvenuto e augurargli buon lavoro»: così il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, presidente della Conferenza dei sindaci, a proposito della nomina di Roberto Grinta. Non conoscendolo non dice se era meglio un candidato piuttosto che un altro, ma il buon lavoro ha un significato ben preciso. «Di lavoro da fare ce n'è commenta per risolvere alcuni nodi importanti che l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini conosce e anche bene. Fermo pone dei quesiti, ma ha anche bisogno di risposte immediate: anche perché a Fermo c'è l'unico ospedale della provincia». Non si ferma, Calcinaro, e va oltre, ricordando le questioni importanti da risolvere. «Il pronto soccorso, innanzitutto» dice Calcinaro: la struttura d'emergenza andrebbe potenziata, servirebbe più personale. E non solo. Anche a Cardiologia. Quest'ultimo, infatti, è un altro reparto, prosegue il sindaco di Fermo, «da ripotenziare nell'organico, e non solo servirebbe attivare subito il servizio di Emodinamica». Un problema la cui soluzione segue di pari passo quella da adottare per il reparto di Cardiologia: rimodularlo, portare, per questo, l'Area vasta 4 agli stessi livelli delle altre e poi mettere il servizio «senza dover aspettare il completamento del nuovo ospedale. Ribadisco, l'Emodinamica serve il prima possibile». Fin qui le urgenze per quanto riguarda l'ospedale; oltre a questo c'è da andare avanti e spingere con la campagna vaccinale. «Spero che si prosegua nella linea tracciata finora, fino a oggi le cose stanno andando bene e funzionano dice Calcinaro siamo partiti con l'ex direttore Licio Livini, e poi le impostazioni di quest'ultimo sono state portate avanti anche dal responsabile del reparto prevenzione, il dottor Giuseppe Ciarrocchi». Per questi motivi, Calcinaro ribadisce a Grinta il suo augurio di «buon lavoro, e per tutto il Fermano dico che bisognerà anche ridare importanza agli ospedali del territorio».

Chiara Morini

