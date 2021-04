FERMO Uno lavorava in un'azienda di videogiochi, l'altro nel commercio ittico. Hanno deciso di cambiare vita, Massimiliano Gabaldi e Andrea Cipolletti. Accomunati dalla passione per la musica, hanno rilevato il Bounty, storico chalet sul lungomare nord di Porto San Giorgio, che, da questa estate, si chiamerà Settepuntonove. «I nostri numeri fortunati», spiegano i due giovani, alle prese con la ristrutturazione del locale. Che sarà aperto tutto l'anno, da mattina a sera. Il clou neanche a dirlo sarà l'estate. «Ci aspettiamo tanta gente, come se n'è vista l'anno scorso. Le prenotazioni vanno benissimo, dobbiamo dire di no. Siamo fiduciosi e ottimisti», dicono. L'idea è di puntare su aperitivi e happy hour. Poi ci sono le serate, per ora col punto interrogativo sopra. A organizzarle sarà Riccardo Marcantoni, il direttore artistico. «Siamo alla prima esperienza nel settore, lo staff è tutto nuovo. Speriamo di partire col botto», dicono i titolari, affatto preoccupati dalla concorrenza degli altri locali, più o meno vicini. Anzi. Perché «siamo per la collaborazione. Più siamo, meglio è».

