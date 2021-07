FERMO Un passaggio cruciale, quello tra generazioni, per l'imprenditoria italiana in generale e per quella marchigiana in particolare, in cui le realtà aziendali a base familiare e quindi di medio-piccole dimensioni sono, in base al Rapporto Pmi Centro-Nord 2019 realizzato da Confindustria e Cerved, circa 4500 nel 2017, occupano circa 115.000 addetti e rappresentano il 3% del totale Italia ed il 14% dell'area Centro. Appare chiaro, quindi che il passaggio generazionale e quindi la successione all'interno dell'azienda di famiglia, è sia un nodo cruciale per il futuro del tessuto socio-economico regionale che un potenziale momento di tensione e forte preoccupazione. Molto spesso, infatti, in questa fase si rischia di pregiudicare il futuro dell'impresa, provocando una irreversibile disgregazione del patrimonio. Oggi è tuttavia possibile ridimensionare tali rischi pianificando tempestivamente il passaggio generazionale dell'impresa grazie ai c.d. patti di famiglia introdotti dalla l. 14 febbraio 2006 n° 55 e codificati all'art. 768-bis c.c. «Dal punto di vista giuridico - ricorda l'avvocato Luca Corridoni dello studio legale Studia Iuris, con sede a Fermo - i patti di famiglia sono contratti con cui il titolare di un'impresa o colui che detiene quote sociali trasferisce (in tutto o in parte) l'azienda o le quote a uno o più dei propri discendenti, figli o nipoti».

