FERMO Un pass per la bellezza. Il settore benessere nelle Marche è molto importante. E ora scoppia l'allarme Green pass. «Vogliamo ancora una volta sensibilizzare gli utenti - afferma Daniele Zucchini presidente interprovinciale Confartigianato Acconciatori, nonché presidente di Confartigianato Benessere Marche - sull'importanza di combattere i fenomeni di abusivismo che si sono acuiti durante questo periodo di pandemia e che temiamo possano avere una ulteriore recrudescenza: è forte il rischio che coloro che non hanno il Green pass base si rivolgano a operatori non autorizzati che esercitano a domicilio». L'abusivismo rappresenta un vero pericolo per la salute dei cittadini, oltre che danneggiare ulteriormente sul piano economico le aziende in regola: la crisi pandemica e i conseguenti interventi restrittivi hanno determinato effetti pesanti sulla spesa delle famiglie, con ricadute molto gravi sul settore del benessere. «Le nostre imprese, - prosegue Zucchini - hanno sempre applicato con grande senso di responsabilità i rigorosi protocolli igienico-sanitari adottati fin dall'inizio della pandemia, rispondendo con diligenza e rigore alle indicazioni del Governo per evitare la diffusione del virus. Chiediamo più controlli per evitare che le norme di sicurezza siano aggirate».

