FERMO Un open day per vaccinare gli operatori delle strutture ricettive. Lo chiedono gli addetti del settore, in vista dell'estate sempre più alle porte. Se veneto ed Emilia-Romagna hanno aperto le prenotazioni in questi giorni, nelle Marche tutto tace. La strada tracciata resta quella del piano vaccinale. E una corsia dedicata ai lavoratori del turismo, al memento, non è prevista. Ma gli operatori scalpitano. «La stagione è partita dicono , quindi è già tardi. Non aspettiamo ancora». La proposta è di dedicare due o tre giornate di vaccinazioni a loro. Magari, senza prenotazioni, com'è stato fatto per i maturandi, «per evitare che si vada a finire a stagione inoltrata». Calendario alla mano, è già tardi. Ma meglio tardi che mai. «Vaccinare in anticipo sarebbe stato utile per andare incontro alla stagione estiva in tranquillità e per dare un'immagine di un certo tipo ai turisti, come stanno facendo altre regioni», spiega il presidente dell'Ataf (Associazione turistico alberghiera del Fermano), Gianluca Vecchi (nella foto). «Come albergatori aggiunge , abbiamo dato la disponibilità per vaccinare il nostro personale. Confcommercio avrebbe trovato una sede opportuna. Non so qual è stato l'impedimento che ha avuto la Regione, ma, alla fine, non se n'è fatto niente». A quel punto, i lavoratori del settore si sono messi in fila per fascia d'età. «Quel che è fatto, è fatto dice Vecchi , adesso, bisogna solo accelerare il più possibile. Vaccinare il personale a stagione iniziata comporta un grande disagio, perché potrebbe avere qualche fastidio e assentarsi dal lavoro». Da qui, la richiesta delle vaccinazioni dedicate. Per farsi trovare prima possibile pronti ad accogliere i turisti che cominciano a bussare alle porte delle strutture ricettive. Anche se, i più, decideranno all'ultimo. E anche qui c'entrano i vaccini. Soprattutto i richiami. Con i villeggianti che aspetteranno di fare la prima dose e di sapere la data della seconda prima di prenotare le vacanze.

