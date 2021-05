FERMO Tiene banco il robot chirurgico dell'ospedale Murri. Se n'è parlato anche ieri nella conferenza dei sindaci del Fermano. Intanto, il tempo passa. Superato quello delle certezze, per il robot da un milione d'affitto e trecento interventi l'anno, che doveva trovare casa all'ospedale di Fermo. Mercoledì sera, in una trasmissione tv, il sindaco Paolo Calcinaro ha rimarcato la necessità di fare squadra tra Aree vaste. «È un discorso ha detto che deve inserirsi in un quadro complessivo di sanità delle Marche del sud e di un vero concetto di sanità di rete. Se non c'è questo, rimarremo sempre la parte più arretrata di questa regione. Dobbiamo avere la volontà di fare quel passo che finora è mancato, mettere a sedere le Aree vaste 3, 4 e 5, capire dove un'Area vasta può dipendere dall'altra e dove può primeggiare e fare da riferimento per le Marche del sud». Fermo avrà il suo robot, per Mauro Lucentini, che servirà anche Ascoli. Un altro, secondo il deputato della Lega, sarà destinato a Macerata e Ancona. Certo che il robot andrà al Murri anche Fabrizio Cesetti. «Sono sicuro le parole da parte del consigliere regionale del Pd che gli attuali vertici regionali sapranno onorare gli impegni presi nei confronti del territorio fermano. A suo tempo, la direttrice regionale dell'Asur convocò una riunione con i direttori delle tre Aree vaste e i responsabili delle unità operative, per concordare questo percorso. L'assessore Filippo Saltamartini, di recente, ha detto che, presto, a Fermo, sarebbe arrivato un macchinario innovativo. Sono sicuro che non vorrà contraddire se stesso». Intanto l'Asur valuta. Ai sanitari del Murri (nella foto) ha chiesto di compilare delle schede su quali e quanti interventi si potranno fare a Fermo con il robot. Per decidere se il Murri lo merita o no.

