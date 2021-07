FERMO Sono tre i pazienti positivi ricoverati al Murri, tutti in Malattie infettive. La più critica è una 92enne del Maceratese che ha contratto la variante Delta del Covid. Migliora la 17enne di San Benedetto contagiata a una festa. Il terzo paziente è un uomo arrivato da Macerata, anche lui con la variante Delta. Respira, finalmente, il reparto diretto da Giorgio Amadio.

Direttore, la famosa luce in fondo al tunnel?

«La pressione sull'ospedale è ridottissima. Speriamo che non riaumenti. È sempre questione di numeri: più contagi abbiamo, più rischiamo che arrivino in ospedale».

Lei è stato il primo vaccinato del Fermano. I suoi colleghi l'hanno seguita?

«Tranne un paio di medici che non l'hanno fatto per ragioni sanitarie, in reparto, si sono vaccinati tutti».

Eppure, tra gli operatori, c'è ancora chi fa resistenza.

«Siamo strani. L'anno scorso, a marzo e aprile, avremmo fatto qualsiasi cosa per avere il vaccino. Non riusciamo mai a imparare e, in parte, è anche colpa nostra che, a tutti i livelli, a volte, abbiamo creato incertezza. Ma è l'Italia che è così: non c'è fiducia nello Stato. In altri Paesi, se ti dicono di fare qualcosa, la fai e basta».

La preoccupano i focolai nel Piceno?

«Ci devono far capire che non è tutto finito e che, se non tracciamo i casi per isolarli, rischiamo di tornare da capo, come sta succedendo in Inghilterra. Il virus non ha mai smesso di circolare. È che facciamo meno tamponi di prima».

I nuovi casi riguardano soprattutto ragazzi.

«È giusto che i giovani si vaccinino perché sappiamo che, delle altre categorie, non tutti l'hanno fatto. Ci dobbiamo preparare per la riapertura delle scuole che, se non aumentiamo l'immunità di gregge, rischiano di diventare un serbatoio di contagi».

Che estate ci dobbiamo aspettare?

«Con lo stesso liberi tutti della scorsa, ma con in più il vaccino, l'unica arma che abbiamo. Da altre nazioni, sappiamo che riduce la circolazione del virus. Perciò, dobbiamo aumentare la popolazione dei vaccinati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

