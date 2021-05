FERMO Si sono aperte con un paio d'ore buone d'anticipo le prenotazioni per i vaccini degli over 40. Prima delle 10, invece che a mezzogiorno, di ieri. Tanto è bastato per accendere la miccia della polemica. Commenti tra l'arrabbiato e il deluso di chi, dell'avvio anticipato, è venuto a saperlo troppo tardi. E s'è ritrovato con decine di persone davanti. Che, comunque, non potranno vaccinarsi prima di metà giugno, data dei primi appuntamenti fissati. Una polemica che, dalla sanità, ha sconfinato in politica. «Qualcuno mi può spiegare per quale motivo il portale per le prenotazioni del vaccino, fascia 40-50, è stato aperto prima dell'orario fissato e pubblicizzato (12.00), per quale motivo ed a che ora è stato aperto?», ha chiesto via social l'ex assessore di Montegranaro, Aronne Perugini. Domanda non pretestuosa, ha spiegato nei commenti al post. Frase che, però, ha attirato l'attenzione del parlamentare della Lega, Mauro Lucentini, che, dopo aver fatto sapere di essersi prenotato per il vaccino, ha aggiunto: «Pensate che qualcuno del Pd si sta lamentando perché il portale delle prenotazioni ha aperto prima delle 12. Invece di essere contento che le cose funzionano meglio del previsto, sta sclerando di brutto». Ne è partito un botta e risposta tra i due, con sostenitori di una e dell'altra parte. Intanto anche il sindaco di Fermo s'è prenotato ieri mattina. «Non è una raccomandazione. Il portale per la prenotazione degli over40 è già aperto. Fatto! Fatelo!», ha scritto sui social sopra alla foto del foglio stampato. Per lui e per gli altri che avevano già avuto e superato il virus sarà il medico a decidere quando fare il vaccino, sulla base delle date di positivizzazione e negativizzazione. Nello stesso tempo lunedì prossimo partiranno le somministrazioni delle seconde dosi di AstraZeneca per il personale scolastico e delle forze dell'ordine, che saranno contattati telefonicamente per fissare data e ora dell'appuntamento. I vaccini si faranno dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20 nel Distretto sanitario di Porto San Giorgio. In ogni seduta verranno vaccinate 120 persone. L'obiettivo è terminare per fine mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA