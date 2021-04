FERMO «Si moltiplicano le mobilitazioni ed è comprensibile perché il settore è alla stremo - è lo sfogo di Alessandro Quinzi ristoratore della Cna Alimentari di Fermo - ma va subito detto che non condividiamo forme non autorizzate di protesta. La situazione è estremamente grave ma la responsabilità deve ancora alimentare le nostre azioni». Un richiamo alla responsabilità che non cancella le difficoltà del momento e la necessità di interventi urgenti a cominciare da una immediata riapertura. Prosegue Quinzi: «Certo, ai tavoli di confronto con la politica e gli amministratori, noi preferiamo quelli dei nostri ristoranti a cui far sedere da subito i clienti. Ma una sede di confronto è necessaria per dire che un sostegno di qualche migliaio di euro non ripiana centinaia di migliaia di euro di fatturato svanito. Indennità e ristori, oltre che inadeguati se e quando sono arrivati, non fanno sopravvivere imprese e famiglie». Secondo Quinzi, amarezza anche sugli interventi effettuati: «Abbiamo fatto di tutto per operare con prudenza e soprattutto nei limiti dei vari Dpcm. Il settore non propone evidenze di essere un focolaio di contagi. Le ragioni quali sono? Non siamo luoghi di assembramento e siamo in grado di operare secondo i protocolli e norme che abbiamo anche indicato al Governo e parlamentari».

