FERMO Si allarga ancora il focolaio scoppiato venti giorni fa al Sassatelli. Gli ultimi tamponi effettuati l'altro ieri hanno fatto emergere altri nove anziani positivi, che si trovavano ancora nella struttura. Gli ospiti della casa di riposo che hanno contratto il Covid salgono, così, a 76. Dei nuovi contagiati, cinque sono stati trasferiti nella Rsa di Campofilone, due in quella di Ripatransone, uno nell'ex ospedale di Sant'Elpidio a Mare, convertito in Rsa Covid. Uno ha rifiutato il trasferimento al Pronto soccorso. L'Area vasta 4, assieme alla famiglia, sta cercando una soluzione alternativa. Al Sassatelli, al momento, restano 26 ospiti negativi. Con la morte di un anziano, ieri mattina, sale a sei il numero delle vittime del Covid da quando è scoppiato il focolaio nella casa di riposo, dove, da ieri, sono in servizio quattro infermieri e un medico dall'Aeronautica militare. Sempre ieri, al Murri, sono arrivati 975 vaccini, stoccati nella cella frigorifera della farmacia dell'ospedale. Diciotto le dosi somministrate al personale sanitario del Servizio igiene e sanità pubblica e a parte della Direzione medico ospedaliera. A sottoporsi all'iniezione anche il direttore dell'Area vasta 4, Licio Livini. «Una scelta naturale e doverosa ha spiegato per chi ha un ruolo nella sanità pubblica». Oggi verranno somministrate altre 18 dosi al personale dell'emergenza e dell'area Covid. Da lunedì, si proseguirà con 50 dosi al giorno. Ieri, nel Fermano si sono registrati 79 nuovi contagi ed è tornato a quota 58 il numero dei ricoverati positivi al Murri. Sempre ieri, al Fermo Forum, si è concluso lo screening di massa degli abitanti di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare. Alle 15, i tamponi effettuati erano 1.305, 18 dei quali hanno dato esito positivo. Lo screening riprenderà dal 4 al 9 gennaio, sempre al Fermo Forum, senza prenotazione, per gli abitanti degli altri Comuni della provincia, esclusi quelli della zona montana. Per questi ultimi, lo screening è previsto dall'11 al 13 gennaio, a Piandicontro di Amandola. Ieri, a Porto Sant'Elpidio è stato smantellato il centro tamponi nella palestra del Polo Urbani. 400 i test rapidi prescritti dai medici di base ed effettuati, di cui 41 positivi, a cui si aggiungono «le centinaia di tamponi effettuati dal percorso privato». La palestra è stata sanificata. Il centro tamponi è stato riallestito nel palazzetto dello sport di via Ungheria.

