FERMO Sarà operativa dall'estate la nuova Tac del pronto soccorso del Murri. Ieri è cominciato il trasloco degli ambulatori Covid. Quattro, liberati assieme alla stanza del medico dell'ala Covid. È lì che, dalla prossima settimana, sarà installata l'attrezzatura. «Ottima», per il primario Alessandro Valentino. Finché ce ne sarà bisogno, la Tac sarà a uso esclusivo dei pazienti Covid: di quelli che stazionano in pronto soccorso e dei ricoverati nei reparti dell'ospedale. Quando la pandemia allenterà il morso, potrà essere usata anche dagli altri. Parla di «passo importante», Valentino. «Averla in pronto soccorso, dedicata a questa tipologia di malati, può fare la differenza, visto che è fondamentale per i pazienti Covid», spiega. Adesso, usano tutti quella dell'ospedale. Per le emergenze, la Tac è sempre a disposizione. Gli altri malati, sempre positivi ma non urgenti, hanno invece un orario dedicato, dalle 14.30 alle 16.30. Senza contare l'attrezzatura che va sanificata dopo ogni uso. Procedura che porta via tempo. Avere la Tac in pronto soccorso accorcerà le attese e «contribuirà a limitare il rischio di contagio dei locali e tra i pazienti e il personale». Degli ambulatori smantellati per fare spazio alla Tac, due saranno recuperati dall'area pulita. «Abbiamo visto che essere pronti al cambiamento è la strategia vincente per combattere il Covid. E questo riguarda anche la destinazione d'uso dei locali», dice Valentino che adesso si ritrova con un pronto soccorso svuotato di pazienti Covid (ieri ce n'era solo uno, «ma sappiamo che non continuerà sempre così»). In tutto il Murri, i ricoverati positivi ieri erano 45.

