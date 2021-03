FERMO S'è chiusa con le testimonianza di un'artigiana di gioielli che punta l'Estremo Oriente e di uno chef che ha fatto del gluten free il suo marchio di fabbrica la serie di appuntamenti di Generyaction dedicata alle scuole superiori. La designer fermana Loredana Corbo e il cuoco sangiorgese Fabio Iobbi hanno solleticato la curiosità dei ragazzi collegati da casa. «Come si diventa imprenditore di successo?», «Cos'ha da offrire l'Europa ai giovani?», «Come cambieranno i mercati dopo la pandemia?», alcune delle domande poste ai due imprenditori. Loredana Corbo è la titolare di Arte Idea, microimpresa di artigianato artistico. L'attività la gestisce da 22 anni e l'80% del lavoro è con l'estero. «Soprattutto i mercati del Golfo e Singapore», ha spiegato. «Il momento è difficile ma con molta determinazione, sacrifico e studio, spero che tutto riprenda a breve». Ai ragazzi ha consigliato di studiare bene l'inglese e di non sentirsi mai arrivati e di fare squadra. «Alla fine ha detto , i risultati arriveranno». E per lei sono arrivati. «A Dubai è molto apprezzata l'unicità del fatto a mano. Ho cercato di conciliare il mio gusto con il loro, senza snaturare le mie creazioni», ha spiegato, prima di annunciare l'apertura, a settembre, a Singapore, di uno spazio dedicato a cibo, moda e bellezza, tutto Made in Italy. E, se da cosa nasce cosa, potrebbero farci capolino anche i prodotti senza glutine di Fabio Iobbi. Il titolare dello chalet Duilio, da qualche anno ha abbracciato il gluten free e registrato il marchio Gluten Free Expert. Anche per lui il successo è arrivato dopo una lunga gavetta. Partita nel ristorante di famiglia e proseguita coi corsi di formazione. «Ho passato notti intere a piangere perché non capivo perché l'impasto senza glutine non lievitava. Poi, ho imparato e la soddisfazione è stata enorme», ha raccontato. Un mercato in costante crescita, quello del gluten free. Ma non ci si azzardi a chiamarla moda. «La celiachia è una malattia. I prodotti senza glutine non fanno dimagrire, ma si digeriscono meglio degli altri», ha spiegato Iobbi. Nel suo ristorante, adesso, utilizza solo farine senza glutine e, durante la pandemia, ha aperto anche ai preparati. Quelli che, a settembre, potrebbero sbarcare a Singapore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA