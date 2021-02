FERMO Riattivare il reparto di Medicina ad Amandola. E' l'appello lanciato da Jessica Marcozzi (nella foto), capogruppo di Forza Italia in Regione, la quale ricorda di aver chiesto, al riguardo, l'interessamento dell'amministrazione regionale con un'interrogazione consiliare. Una vicenda ancora più importante in questo periodo di pandemia. «Si dà il caso, infatti, che, dopo la totale inagibilità legata al sisma del complesso ospedaliero Vittorio Emanuele II, il reparto di Medicina Generale Amandola - ricorda la Marcozzi - è stato trasferito all'ospedale Murri di Fermo. Ma con un atto del 31 ottobre 2018, il Comune di Amandola, al fine di garantire la prosecuzione dell'assistenza sanitaria, è stato autorizzato dalla Regione Marche e dalla Protezione civile nazionale alla realizzazione di una struttura adeguata per l'accoglienza del reparto di Medicina generale, nelle more della realizzazione del nuovo polo ospedaliero. E questa struttura, assolutamente all'avanguardia, è pronta. Sorge in un'area completamente urbanizzata messa a disposizione dal Comune di Amandola. Dopo una Conferenza dei servizi della Regione Marche, individuato un progetto del Comune, si è passati all'appalto per la realizzazione della stessa che è stata ultimata nell'ottobre scorso, rimandando all'Area vasta 4 di Fermo la competenza per la sua attivazione e gestione. La struttura si compone, oltre che di spazi per i 25 posti letto anche di 8 ambulatori medici, infermieristici e specialistici più sale di fisioterapia e riabilitazione e centro prelievo sangue. Parliamo di una struttura sanitaria all'avanguardia e dotata delle migliori e più moderne tecnologie. Dai primi di dicembre è completamente funzionante. Chiedo quindi all'amministrazione regionale di sollecitare l'Area vasta 4 al fine di usufruire della nuova struttura sanitaria in questione, provvedendo alla sua attivazione e gestione, con il contestuale trasferimento e rientro ad Amandola di Medicina dal Murri».

