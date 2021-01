FERMO Resterà a Santa Lucia il deposito della Steat. Nessun trasferimento in vista per pullman e officine, come, invece, vorrebbero un pezzo di amministrazione comunale e le associazioni ambientaliste. «Oggi siamo un'azienda più forte, solida e con un maggior grado di patrimonializzazione. Avere il deposito in una posizione strategica, in fase di gara, è un elemento di maggior peso», spiega il presidente della Steat, Fabiano Alessandrini. A cercare un'alternativa, la società ci aveva provato, «ma, per fare un nuovo deposito lontano dal capolinea, avremmo dovuto spendere tra i 2,5 e i 3 milioni e avremmo avuto 250-300mila euro all'anno di costi aggiuntivi tra carburante e personale». Decisione definitiva, al punto che dovrebbe partire a breve il recupero del capannone dei noleggi. Il passo successivo riguarderebbe l'ex stazione, che è vincolata, e l'ex direzione. «Stiamo vedendo se approfittare del Sisma bonus per trasferire gli uffici», fa sapere lo stesso Alessandrini. Il piano terra dell'ex stazione, una volta riqualificato, dovrebbe diventare «un piccolo auditorium per le nostre assemblee, su richiesta, da mettere a disposizione della città». L'area comprata dalla Steat per 1,550 milioni resterà, quindi, un deposito di bus. «L'acquisto di Santa Lucia dice ancora Alessandrini era un obiettivo che avevamo. Pensavamo a un altro tipo di spesa, ma le cose non sono andate come speravamo. Abbiamo valutato la sostenibilità dell'investimento e l'abbiamo fatto, anche se siamo dovuti andare fuori dal Fermano per avere il finanziamento». Da qui a due, la società conta di elettrificare buona parte dei suoi mezzi. «Dal 2023, non saranno più finanziati gli autobus a gasolio. Rimarrà una parte a metano, ma l'impianto ha quindici anni e bisogno di interventi», spiega il direttore della Steat, Giuseppe Rutolini, che il 28 febbraio andrà in pensione. Al suo posto, dalla Contram, come direttore di esercizio, arriverà Mario Pollicelli e, dalla Conerobus, come direttore tecnico, Alessandro Flori, che prenderà il posto di quello andato in pensione. Di stipendio, insieme, riceveranno sui 30mila euro l'anno in meno rispetto ai due predecessori.

