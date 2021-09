FERMO Quattro giornate, quattro incontri, quattro Comuni. Questo il programma delle giornate del BeneStare: riflessioni sui luoghi come opportunità e buon vivere. Aree interne, territori marginali, borghi che si spopolano. Assieme a personalità di caratura nazionale, studiosi, economisti, artisti e ricercatori si proverà a raccontare in maniera diversa questi territori partendo da esperienze e pratiche virtuose, da analisi sulle opportunità e valorizzazione di quanto viene già fatto, nel Fermano ma anche in altre aree interne del nostro Paese. Fabrizio Barca, Aldo Bonomi, Wu Ming 2 e Pietro Marcolini, sono solo alcuni dei nomi che interverranno nei quattro talk previsti a Montefalcone, Grottazzolina, Montappone e Servigliano da giovedì a domenica prossimi. Ogni giornata prevede un talk su temi differenti legati a quale idea di BeneStare si possono costruire in queste aree: Raccontare il territorio; amministrare e socializzare; economie di comunità; rigenerare, ricostruire e ripensare. Sarà possibile fare cena tramite le proposte del truck food della cooperativa di comunità dei Sibillini il quale si avvarrà di produzioni del territorio. Dopocena un film legato ai temi affrontati. L'evento è stato organizzato nell'ambito del progetto Villaggi Connessi con la titolarità delle cooperative sociali NuovaRicercaAgenziaRes, Utopia e Idea. Si avvale della collaborazione di comunità dei Sibillini e del patrocinio di Servigliano, Grottazzolina, Montappone e Montefalcone. Il programma al link: agenziares.it/le -giornate-del-benestare/.

