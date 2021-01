FERMO Purtroppo le notizie non sono ancora incoraggianti. Secondo gli ultimi dati, 31 sono i pazienti a Malattie infettive, 3 in Terapia intensiva, 22 a Medicina Covid e 9 al pronto soccorso. E ci sono altre due vittime: una donna di 67 anni di Petritoli e un anziano di 81 di Servigliano. Nello screening al Fermo Forum ieri 1.670 tamponi per 9 positivi: la campagna in modalità drive si chiuderà oggi per i residenti di Altidona, Belmonte, Campofilone, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Giberto, Torre San Patrizio, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Ponzano, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano e Pedaso. Prosegue anche la campagna di vaccinazione in programma oggi e domani al Dipartimento di prevenzione di via Zeppilli. Finora hanno aderito oltre 1.200 dipendenti. Dalla prossima settimana interesserà gli ospiti e il personale medico e infermieristico di tutte le residenze anziani e i nuclei demenze Ai referenti delle strutture è stato chiesto di stilare l'elenco di operatori e ospiti intenzionati a vaccinarsi per consentire di calendarizzare le vaccinazioni e consegnare le dosi. La somministrazione sarà eseguita in autonomia dalle strutture, con il coordinamento dei medici di medicina generale referenti. Nel pomeriggio di lunedì sarà effettuata una seduta formativa sulla vaccinazione al quale sono invitati un medico e un infermiere per ciascuna struttura. Il calendario di vaccinazioni nelle residenze protette partirà mercoledì 13 per le strutture pubbliche e giovedì 14 per le private. Infine un dato da Monte Urano, dove, su iniziativa dell'Ambito sociale, si è svolto lo screening della popolazione scolastica grazie ai laboratori coinvolti (Ars Sana, Salus e Bio Tre), Protezione civile, associazione San Giovanni e scuola. Su 661 persone invitate a sottoporsi al tampone rapido, 10 sono risultati positivi e chiamati per il tampone molecolare che ha accertato un solo caso di positività.

