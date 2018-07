Fermo punta sull'università «I giovani portano energia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EVENTOFERMO Corone d'alloro in testa e coriandoli in aria. Si è chiusa in un tripudio di cori e sorrisi la giornata di laurea di Ingegneria gestionale. Ieri pomeriggio, in una piazza del Popolo gremita di parenti e amici, la proclamazione e la consegna delle pergamene. «Questo evento - ha detto il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi - vuole essere un modo per valorizzare un obiettivo raggiunto. L'università è uno strumento straordinario per la crescita del nostro Paese e dell'Euorpa. Conoscenza e cultura...