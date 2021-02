FERMO Per quanto riguarda gli interventi di solidarietà, prosegue, incessante, l'opera della Caritas diocesana, impegnata costantemente nella distribuzione pacchi alimentari e altri aiuti, la cui domanda è sempre crescente anche al tempo del Coronavirus. Un periodo che, come noto, ha creato nuove povertà e nuovi bisogni. L'impegno costante di donatori e volontari permettono un aiuto continuo a chi è più in difficoltà. Su tutte si ricorda l'impegno dell'associazione Il ponte, la cui mensa non ha mai smesso di erogare gli aiuti, anche nel momento di massima emergenza, con la consegna di pasti a chi ne avesse bisogno. Non è strettamente legata al Covid, ma la raccolta del Farmaco che si sta svolgendo anche quest'anno nelle 17 farmacie del Fermano aderenti, sarà anche in questo caso più che mai un valido aiuto in un momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo. Iniziata lo scorso martedì grazie al Banco Farmaceutico, la raccolta terminerà nella giornata di oggi e i medicinali raccolti grazie alle donazioni dei cittadini verranno utilizzati dalle 10 realtà territoriali che si occupano di aiutare i bisognosi: 1570 gli ospiti aiutati nel 2020 grazie alle 1558 confezioni donate.

