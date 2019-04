Fermo ora rispolvera i suoi tesori e scommette sul turismo culturale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRATEGIA FERMO Due ponti e le vacanze di Pasqua. Nel giro di un mese le occasioni per staccare la spina e riposarsi non mancheranno. Facendo i dovuti scongiuri e confidando nel tempo clemente, frotte di turisti si sposteranno su e giù per lo Stivale. Dopo le ultime stagioni altalenanti, Fermo cercherà di catturarne una fetta. La città si è leccata le ferite del terremoto, che ha chiuso i palazzi e allontanato i visitatori. Si è rimboccata le maniche e ora vuole diventare punta di diamante del turismo culturale, quantomeno marchigiano....