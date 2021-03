FERMO Numerosi i controlli svolti dai carabinieri. I militari della compagnia di Fermo, guidati dal tenente colonnello Nicola Gismondi, hanno elevato 19 multe chiudendo pure un bar. La sezione Radiomobile, coordinata dal maresciallo maggiore De Angelis, ha sorpreso tre automobilisti. Uno non rispettava il distanziamento interpersonale all'interno del suo veicolo, e altri due erano fuori dal proprio Comune. Anche i carabinieri di Monte Urano, coordinati dal luogotenente Caragiuli, hanno contestato una violazione a un uomo che si trovava fuori dal proprio Comune. A Porto Sant'Elpidio, poi, altri tre cittadini, uno in auto e gli altri a piedi, in circolazione oltre l'orario consentito. Il numero maggiore di sanzioni a Montegranaro. Gli uomini dell'Arma, qui coordinati dal maresciallo Di Risio, hanno lavorato in sinergia con la polizia locale. Ben dodici sono state le persone sanzionate, di cui dieci in giro, per le vie della città, oltre l'orario consentito. Tra i controlli e le sanzioni, il Comune fa sapere che «c'è stata l'immediata dispersione di un gruppo di una decina di extracomunitari residenti a Montegranaro che avevano acceso un braciere in strada (vicolo Rialto) per arrostire carne in pieno centro». Ancora cinque esercizi commerciali controllati, un automobilista sorpreso a non osservare il distanziamento interpersonale sul veicolo. Sempre a Montegranaro, infine, chiuso un bar del centro, con la sospensione dell'attività per cinque giorni, il cui titolare consentiva ai clienti di consumare all'interno. Controlli straordinari anche della compagnia di Montegiorgio che ha operato lungo la Faleriense, tra Rapagnano e Servigliano, estendendo i controlli anche nei Comuni della media Valtenna. In questo caso, almeno sul fronte delle norme anti Covid, non sono state riscontrate irregolarità.

Chiara Morini

