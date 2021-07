FERMO Non solo il traffico e nemmeno solo i cantieri: a disturbare la circolazione in A14, nel pomeriggio di ieri, pure un incendio. Le fiamme sono divampate bruciando le sterpaglie che si trovavano fuori dall'autostrada, in alcuni campi vicini. Hanno creato disagi, tanto che Aspi ha segnalato il fumo presente nel tratto tra Fermo-Porto San Giorgio e Pedaso, ad Altidona, sin dal primo pomeriggio di ieri, segnalazione poi mutata in incendio nello stesso tratto. Le fiamme hanno rischiato di arrivare fino all'autostrada, ma i vigili del fuoco sono riusciti a bloccarle. Nessun pericolo, dunque, ma disagi l'incendio ne ha causati. Chi si è trovato a percorrere il tratto a sud di Porto San Giorgio ha incontrato 8 chilometri di coda. Il motivo? Sempre i soliti lavori dovuti alla manutenzione delle gallerie. Il traffico ormai non fa più notizia, ma fa sempre disperare chi purtroppo deve percorrere l'autostrada per lavoro o altre motivazioni improrogabili. Fortuna che venerdì i cantieri saranno tolti, e se dovranno essere fatti altri lavori, almeno si andrà a finire dopo l'estate. Aspettando, anche a questo proposito, cosa si diranno i sindaci dei Comuni della costa, i prefetti e il presidente della Regione Marche, oggi, quando si incontreranno a San Benedetto. Da un disagio all'altro: è iniziato il conto alla rovescia anche per la fine dei problemi per i residenti a ovest della via Beato Angelico a Porto San Giorgio, che da un anno a questa parte devono fare molta strada per andare da e verso il centro cittadino. I lavori al nuovo cavalcavia, che tornerà carrabile nei primi giorni di agosto, stanno andando avanti, è stata fatta la gettata di cemento, ed ora il personale incaricato da Aspi dovrà lavorare sotto, quindi dalla carreggiata. Il tratto da Porto Sant'Elpidio a Fermo-Porto San Giorgio è rimasto chiuso, la notte scorsa, per consentire queste operazioni. E domani sera, si replica: nuova chiusura dalle 22 alle 6 di giovedì.

Chiara Morini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA