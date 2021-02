FERMO Non solo ferrovia Adriatica. In questi giorni torna d'attualità il dibattito sull'ex linea Porto San Giorgio-Amandola come metropolitana di superficie. Torna sul caso Italia Nostra con uno studio del 1995, che va aggiornato in vista del Recovery Fund. Lo studio, forse commissionato dalla Regione a un professionista, si chiamava Ipotesi di rete ferroviaria di tipo metropolitano ed ambientale nei territori marchigiani e romagnoli. «L'ambito dello studio - ricorda Elvezio Serena - comprende tutte le Marche e la fascia costiera della Romagna, tra Rimini e Cattolica. L'idea è realizzare un itinerario turistico-ambientale in grado di connettere tutte quelle aree ad alto valore turistico-balneare lungo la costa e ad alto valore paesistico poste nell'Appennino marchigiano dove sono presenti i parchi della Gola della Rossa e dei Sibillini. Per quanto riguarda le ipotesi di base, sono fondamentali la creazione di nodi di interscambio tra modalità di trasporto (treno-autobus-auto privata-bici) in zone strategiche e l'istituzione di una comunità tariffaria in grado di prescindere dal modo utilizzato. Il servizio utilizza le linee esistenti, quelle dismesse e nuove linee creando un sistema di trasporto complesso e integrato. Prevede la riapertura della Fano-Fermignano-Urbino, la realizzazione del tratto Urbino-Santarcangelo di Romagna, la ricostruzione del tratto Pergola-Fermignano, appunto lo studio del nuovo tracciato per la Porto San Giorgio-Fermo-Amandola e verifiche per la tratta Ascoli-Amandola-Castelraimondo. L'itinerario che si viene così a comporre (Sant'Arcangelo-Urbino-Fermignano-Pergola-Fabriano-Amandola-Ascoli) permette la fruizione di tutto il territorio medio appenninico marchigiano ad alto significato paesistico-ambientale e storico-culturale, attraversando il Montefeltro e i parchi Gola della Rossa e Sibillini. Un sistema di trasporto su ferro, in stretta connessione con le linee principali, il cui rango è a livello di rete transeuropea. Il servizio è equiparato a una metropolitana di superficie che può essere impiegata sia per lavoratori e/o studenti sia per consentire la fruizione di circa 200 km di costa, marchigiana e romagnola, attrezzata per il turismo balneare. Una stima grossolana prevedeva una spesa di 2330 miliardi di lire, che rapportata a oggi corrisponde a circa 3,3 miliardi di euro mentre le Marche riceveranno 8,5 miliardi di euro dal Recovery Fund».

