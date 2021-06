FERMO Non solo centro storico. Con l'arrivo dell'estate il Comune pensa anche alla costa. Sotto la lente i progetti per garantire un numero adeguato di parcheggi con due aree di sosta aggiuntive a quelle già esistenti per la stagione estiva. Si tratta di rimediare ulteriori spazi fra Lido e Casabianca che, soprattutto nei fine settimana e nei periodi clou della bella stagione, rischiano il sold out. Da oggi e per l'intera estate saranno infatti disponibili i parcheggi a Lido di Fermo nella zona libera compresa tra la ferrovia e le via Rossetti, Caboto e Pigafetta. Da martedì prossimo, inoltre, un lotto dell'area a Casabianca in via Ottavio Adami. Si tratta di soluzioni individuate dall'amministrazione comunale per far fronte alle richieste di posti auto soprattutto nel periodo della stagione balneare. «Aree che potranno essere utilizzate a parcheggio per l'intera stagione estiva ha detto l'assessore alla viabilità Mauro Torresi con diversi posti auto, totalmente gratuiti, che garantirà per tutto questo periodo un servizio assolutamente importante». E a testimoniare una stagione estiva che riprende vita, anche spazi e attrazioni per i più piccoli: «La disponibilità di queste grandi aree ci permette di ripensare anche ad altri spazi sul lungomare, come ad esempio in via Marco Polo (nella foto), dove come sempre allestiremo una zona adibita ai più piccoli e alle famiglie con le giostrine e le fioriere a fornire decoro e divertimento», ha aggiunto l'assessore Alessandro Ciarrocchi. Aree parcheggio come servizio in più anche quale segno di accoglienza turistica, come sottolinea a sua volta l'assessore al turismo Annalisa Cerretani: «Con la stagione balneare ormai iniziata - chiosa - turisti e bagnanti avranno a disposizione queste due aree, di cui potranno beneficiare per l'intero periodo estivo, fino a settembre».

Veronica Bucci

