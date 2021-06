FERMO Non sarà stata tragica come quelle del fine settimana appena passato, ma anche ieri, in A14, è stata una giornata difficile. Di code e rallentamenti (un chilometro costante tra Pedaso e Fermo e stop ripetuti tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto), attesa e nervi a fior di pelle. Se, sabato e domenica, a fare le spese di file e incidenti è stato più che altro chi s'è mosso per piacere, ieri a restare imbottigliati nel traffico sono stati i pendolari. Gente che, l'autostrada, la percorre anche da anni. E che affida ai social rabbia e frustrazione. «Una vergogna», «un incubo», «roba da terzo mondo», le parole che ricorrono più spesso nei messaggi degli automobilisti inferociti. Che se la prendono con tutti e con nessuno. Chiedono il rimborso del pedaggio. Anzi, che venga tolto, finché l'autostrada sarà una gincana continua. Anzi, che i lavori si fermino proprio. Da adesso, almeno fino a settembre. Ma Autostrade per l'Italia su questo punto è stata chiara: fino al 30 giugno, sarà così. Poi i cantieri nelle gallerie verranno tolti. E in autunno si ripartirà con i lavori nei sensi opposti. A meno che il Mins (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) non decida diversamente. Il che è difficile solo da immaginare. Tradotto: resta solo di mettersi l'anima in pace. Per su delle Marche, parte oggi un mese difficile. Perché comincerà a fare più caldo e i primi turisti si metteranno in marcia. E poco consola che, a metà mese, sarà liberato il tratto di autostrada in corrispondenza del cavalcavia di Porto San Giorgio, demolito a settembre e ormai quasi ricostruito. Perché i veri problemi arrivano dopo. Dentro la galleria di Pedaso e quelle dell'Ascolano e lungo il viadotto Campofilone. In settimana, ci dovrebbe essere l'incontro tra il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e l'amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, per cercare di venire incontro alle esigenze degli automobilisti. Rassegnato a un giugno di passione, il Fermano, comunque, incrocia le dita.

