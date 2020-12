FERMO Non invecchia solo la popolazione ma anche il tessuto imprenditoriale. Questo vuole dire che il sistema economico è ancorato alla manifattura svolta con un modello di business superato. Le nascite di nuove aziende, quelle al passo con i tempi, sono poche. E il ricambio non c'è. Il Fermano si è sempre distinto per la sua vivacità imprenditoriale: la pandemia ha colpito anche questa? In realtà il trend negativo dura da qualche tempo e la verità potrebbe stare nel mezzo: il desiderio di fare l'imprenditore c'è ma poi non ci sono le condizioni e le opportunità per renderlo concreto.

Secondo i dati diffusi da Cna Marche nel corso dell'evento online Il bilancio economico di questo anno funesto la provincia di Fermo ha perso l'11,4% di imprese attive dal 2009, il peggior dato di tutta la Regione. E nei primi 11 mesi del 2020 ha visto scendere il numero di nuove iscrizioni del 25% rispetto all'anno precedente. E per di più le Marche sono all'ultimo posto in Italia per numero di nuove iscrizioni. La parola chiave enunciata da Giovanni Dini, responsabile del Centro Studi Cna Marche, è fiducia: «Quelle delle imprese e quella dei consumatori, che è un aspetto diverso da ciò che ci dicono i numeri. Ed è quella che manca oggi ai giovani sia a livello di consumo e sia anche nel costituire nuove imprese». Dini ha evidenziato come tra i settori peggiori a livello regionale primeggia il calzaturiero che in undici mesi ha perso un centinaio di aziende mentre tra i migliori troviamo i servizi ad alto contenuto di conoscenza. Hanno poco valore le statistiche sul mercato del lavoro visto il blocco dei licenziamenti. I numeri elaborati da Cna fanno comunque notare come il numero di assunzioni registrato a Fermo nel corso del terzo trimestre 2020, pari a 7.718, è persino superiore al dato dell'analogo trimestre 2019, rispetto al quale registra un aumento del +2,9%. All'evento è intervenuto anche Claudio Socci, docente di Politica Economica all'Università di Macerata, che ha sottolineato come, oltre al numero delle imprese, la regione abbia perso Pil. «Stanno venendo a galla i problemi strutturali dell'economia marchigiana - ha affermato -. Le risorse che arriveranno dovrebbero essere impiegate per favorire una transizione economica, da vecchia economia a produzioni con contenuto tecnologico».

