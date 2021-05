«Fermo non conta più e il robot andrà all'ospedale Mazzoni»

LA POLEMICA

FERMO Prima i posti letto, l'Emodinamica e il 118. Poi tutto il resto. Non è stupito, Giuseppe Donati, del fatto che, forse, il robot chirurgico promesso al Murri migrerà verso il sud delle Marche. «Per anni dice il segretario della Cisl , politici regionali eletti con i voti dei fermani, sindaci e amministratori, pur di non disturbare il manovratore del tempo e avere vantaggi minimali per il proprio orticello o paesello, hanno taciuto o, peggio, fatto finta di non vedere l'enorme discriminazione di cui è stata oggetto la provincia di Fermo». Una critica che non risparmia nessuno, quella di Donati, per il quale, se il Fermano, spesso, si ritrova col cerino in mano, è per colpa di chi lo amministra. « Fermo, da anni, non ricopre più il suo ruolo politico di capofila. C'è differenza tra ben amministrare e fare politica», incalza il sindacalista. La questione del robot supertecnologico tiene banco da qualche giorno. Che dovesse trovare casa al Murri sembrava cosa fatta. L'ospedale di Fermo sarebbe diventato polo per la chirurgia 4.0 per il sud delle Marche, con le equipe mediche che, per usarlo, sarebbero venute anche da Ascoli e Macerata. Poi, è arrivato il Covid e del robot, che dovrebbe costare sul milione l'anno d'affitto e fare sui trecento interventi l'anno, è sparito dai radar. C'è tornato di recente, assieme alle voci che lo danno destinato all'ospedale di Ascoli. Voci che la direttrice generale dell'Asur, Nadia Storti, non conferma né smentisce, limitandosi a dire che «il robot andrà dove serve». «L'Area vasta 4 prosegue Donati è l'unica delle Marche a non avere l'Emodinamica e la sua centrale del 118. Ha sei miseri posti letto di Cardiologia, solo due di Utic, per 170mila abitanti, e il peggior rapporto tra numero di posti letto per acuti per mille abitanti». «Non stupiamoci l'affondo se le tecnologie avanzate vanno altrove».

