FERMO «Non abbiamo alcuna intenzione di abbassare le saracinesche. Siamo consapevoli della nostra qualità, dell'unicità dei prodotti, ma anche del quadro economico che non cambierà a breve», esordisce il presidente dei calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico Valentino Fenni (nella foto). Tre sono stati i temi principali affrontati nel corso della riunione della sezione Calzatura presieduta dallo stesso imprenditore: fiere, formazione e sinergia. Su quest'ultimo argomento, Fenni prosegue nella direzione intrapresa da tempo e cioè sul fare squadra. «È ormai evidente che le sinergie non sono più rinviabili per il settore calzaturiero» afferma Fenni. «Dovendo raggiungere risultati in tempi brevi, ci siamo confrontati all'interno del distretto, aprendo un dialogo proficuo anche con i colleghi di Macerata. Ci sono grandi temi, per ognuno abbiamo già linee di azione: costo del lavoro, internazionalizzazione, innovazione e sviluppo dei campionari nonché un programma di formazione adeguato». Gli investimenti per cerca di sviluppare le vendite sono orientati in due direzioni: fiere e digitale. La partecipazione alle iniziative virtuali (a partire da Micam Digital al via l'otto marzo) e a quelle fisiche viene ritenuta fondamentale. Partecipazione agevolata dai contributi di Camera Commercio Marche e Regione Marche e dai prezzi agevolati per le aziende associate. Fenni annuncia anche l'organizzazione di un ciclo di seminari digitali per il settore calzature-moda su Innovazione e Management. Il primo appuntamento webinar realizzato in collaborazione con Italian Way si svolgerà venerdì prossimo alle ore 16 e affronterà l'argomento Migliorare le vendite con i dati aziendali. Tra gli interventi programmati, quello del cofondatore del marchio Velasca e del direttore di Coltorti Boutique.

Massimiliano Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

